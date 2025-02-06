أخبار اليمن : جابر يعزي بوفاة الدكتور احمد يونس ياسين

جابر يعزي بوفاة الدكتور احمد يونس ياسينبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور احمد يونس ياسين طه، مدير مستشفى الامومة والطفولة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز ،والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد احمد يونس واخوانة وكافة افراد اسرته ، بمحافظة تعز ، عبّر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.

سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"