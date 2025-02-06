أخبار اليمن : اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة السريرية

اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول للصيدلة السريريةاختتمت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي السابع لجامعة 21 سبتمبر والأول للصيدلة السريرية، الذي نظمته الجامعة على مدى يومين ناقش فيه العديد من الخبراء والمختصين والطلاب والطالبات اكثر من 21 ورقة عمل.

وفي الختام أكد رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار عزم الجامعة على مواصلة وتعزيز جهودها لتطوير التعليم والتأهيل العلمي بشتى الطرق والوسائل ومواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم الحديثة، لتضمن مخرجات وطنية مؤهلة لخدمة الوطن والمجتمع، وأن المؤتمر السابع للجامعة والأول للصيدلة السريرة فريد من نوعه شهد حراك علمي وبحثي وكتخصص ومتطلب مهم وحساس يلامس مهام الطبيب واحتياج المريض وجودة الخدمة الطبية والصحية.

وتمنى معصار أن يتم متابعة وتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الأول للصيدلة السريرية كلاً من موقعه، كما أوصى بنشر التوصيات في مجلة الجامعة وكذا الكلية، معاتباً ضعب دور شركات الأدوية في دعم المؤتمرات العلمية الخاصة بالصيدلة وألا يقتصر حضورها ودعمها على الفعاليات التي قد تحقق منها عائد مادي.

من جانبه أشاد رئيس جامعة جبلة الدكتور عبدالله المطري بنجاح هذا المؤتمر النوعي الذي لامس اختصاص مهم في الجانبين الطبي والدوائي، متمنياً من الجهات المعنية التفاعل الجاد مع المخرجات العلمية للصيدلة السريرية واتخاذ ما يلزم لاستيعاب مخرجات الصيدلة السريرية داخل المستشفيات كتخصص أصبح متطلب واقع مع خاصة وجود كوادر وطنية مؤهلة يهذا التخصص.

وقال المطري إن جامعة 21 سبتمبر والى جانبها بقية الجامعات اليمنية صمدت بثبات اسطوري أمام العدوان واستهدافاته، ومثلت جبهة كبيرة من جبهات الصمود والانتصار وأنها لا تقل عن صمود وثبات وانتصار ابطال الجيش في جبهات القتال، وهذا يعتبر انتصار في جبهة العلم والتعليم التي صمدت بدون موازنات وفي ظل ظروف صعبة.

نص التوصيات:

توصيات المؤتمر اليمني الأول للصيدلة السريرية (المؤتمر السابع لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية):

- تعزيز دور الصيادلة السريريين في الفريق الطبي:

- العمل على إصدار سياسات وتشريعات تدعم دور الصيادلة السريريين في اتخاذ القرارات العلاجية.

- توفير برامج تدريبية متخصصة للصيادلة لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الفرق الطبية.

- تشجيع المستشفيات والمراكز الصحية على تعيين صيادلة سريريين كجزء أساسي من الفريق الطبي.

تبادل الخبرات والمعرفة العلمية:

- تنظيم ورش عمل وجلسات نقاشية حول آخر التطورات في مجال الصيدلة السريرية.

- تشجيع الباحثين على تقديم أوراق علمية وأبحاث تساهم في تطوير الممارسات السريرية.

- إنشاء منصة إلكترونية لتبادل الأبحاث والخبرات بين المشاركين والمهتمين بالصيدلة السريرية.

تعزيز الشراكة المحلية والدولية:

- قد اتفاقيات تعاون مع كليات الصيدلة والمؤسسات الصحية العربية والعالمية لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية.

- نظيم زيارات ميدانية وتبادل طلابي وباحثين بين الجامعات اليمنية والمؤسسات الدولية.

- نشاء شبكة تواصل بين الصيادلة السريريين في اليمن وخارجها لدعم التطوير المهني والأكاديمي.

تحسين الممارسات السريرية:

- تقديم دراسات حالة سريرية تُظهر الممارسات غير الملائمة وكيفية تحسينها.

- طوير إرشادات سريرية معتمدة على الأدلة العلمية لضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية.

- نظيم حملات توعوية داخل المستشفيات لتقليل الأخطاء الطبية وسوء استخدام الأدوية.

تطوير مهارات التواصل والتدريب:

- صميم برامج تدريبية تركز على مهارات التواصل الفعال بين الصيادلة والمرضى والفريق الطبي.

- نظيم دورات تدريبية حول تطبيق مبادئ الصيدلة السريرية في الممارسة اليومية.

- شجيع الصيادلة على المشاركة في برامج التطوير المهني المستمر لتعزيز مهاراتهم السريرية.

تقييم وتطوير المؤتمر:

- جراء استبيانات للمشاركين لقياس مدى تحقيق أهداف المؤتمر وتلقي الملاحظات لتحسين النسخ القادمة.

- إنشاء لجنة متابعة لتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وضمان تحقيقها على أرض الواقع.

- شر تقرير شامل عن نتائج المؤتمر وتوصياته لتعميم الفائدة على المجتمع الصيدلاني والطبي.

دعم البحث العلمي والابتكار:

- تخصيص جوائز لأفضل الأبحاث المقدمة في المؤتمر لتشجيع الابتكار والتميز العلمي.

- توفير منح بحثية لدعم المشاريع العلمية التي تساهم في تطوير الصيدلة السريرية في اليمن.

- إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث والدراسات المتعلقة بالصيدلة السريرية في اليمن.

تعزيز الوعي المجتمعي:

- تنظيم حملات توعوية للمجتمع حول أهمية دور الصيادلة السريريين في تحسين الرعاية الصحية.

- إشراك وسائل الإعلام في نشر التوعية حول الاستخدام الآمن للأدوية ودور الصيدلة السريرية.

بالتزامن مع هذه التوصيات، يُوصى بأن يكون المؤتمر نقطة انطلاق لتحقيق تحول جذري في مجال الصيدلة السريرية في اليمن، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية بشكل عام.