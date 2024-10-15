أخبار اليمن : الطقس المتوقع في اليمن خلال الـ24 ساعة

الطقس المتوقع في اليمن خلال الـ24 ساعةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تميل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة وغرب صعدة، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات أبين، الضالع وغرب ذمار.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 10- 20عقدة، وخفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا على بقية السواحل.

وفي المناطق الصحراوية قد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، والرياح معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة.