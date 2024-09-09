أخبار اليمن : أمطار متوقعة على 15 محافظة يمنية

أمطار متوقعة على 15 محافظة يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، لحج، البيضاء، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة.

وقد تمتد الأمطار غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في عتق 4.2ملم، وفي تعز ـ الحوبان 1.5ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب.

(سبأ)