أخبار اليمن : حيلة بسيطة في الشاي تخفض ضغط الدم وتنقص الوزن.. تعرف عليها

حيلة بسيطة في الشاي تخفض ضغط الدم وتنقص الوزن.. تعرف عليهاإن تغيير الحليب في مشروب الشاي اليومي قد يجلب العديد من الفوائد الصحية، ولكن أحد خبراء التغذية حذر من أن جميع البدائل ليست متساوية.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن استبدال حليب اللاكتوز التقليدي ببدائل نباتية يمكن أن يحسن صحتك بشكل كبير. وسلطت مؤسسة Nourished الضوء على التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه هذا التبديل البسيط.

وكشفت عن كيفية مساعدة بدائل الألبان هذه في إدارة الوزن: "غالبًا ما يكون حليب النبات مثل حليب اللوز والشوفان والصويا أقل في السعرات الحرارية والدهون المشبعة مقارنة بحليب البقر، ما يجعله خيارًا جيدًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تناولهم للمنتجات الحيوانية أو إدارة وزنهم".

"وعلاوة على ذلك، فإن العديد من أنواع حليب النباتات مدعمة بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم وفيتامين د، والتي يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد الصحية الإضافية، بما في ذلك الحفاظ على صحة العظام وتعزيز المناعة.

"ومن بين المزايا الأخرى أن حليب النبات يكون أسهل للهضم بشكل عام، وهو ما قد يكون مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من معدة حساسة."

وعلى نحو مماثل، كشفت أبحاث حديثة من جامعة تورنتو عن فوائد صحية أخرى لهذا البديل، بما في ذلك خفض ضغط الدم وعلامات الالتهاب.

كان حليب الصويا، على وجه الخصوص، مرتبطًا بانخفاض مستويات الكوليسترول.

ونصحت المؤسسة: "من المهم أن نلاحظ أن جميع أنواع حليب النباتات ليست متساوية، فقد يحتوي بعضها على سكريات مضافة أو يفتقر إلى محتوى البروتين الموجود في حليب البقر، لذا من الضروري التحقق من الملصقات واختيار الخيارات التي تتوافق مع احتياجاتك الغذائية".*وكالات

