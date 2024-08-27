أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40476

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40476
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40476 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 93647 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 41 مواطنا، وإصابة 113 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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