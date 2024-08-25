أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ علي العرشي

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ علي العرشيبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي محسن العرشي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ محسن محسن العرشي ونجل الفقيد مطهر علي محسن العرشي وإخوانه وكافة آل العرشي في مديرية الحيمة الخارجية محافظة صنعاء باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

وأشاد لبوزة بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية والاجتماعية.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".