انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف قاعدة بحرية في حيفا ومطار رامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن "حزب الله" اليوم الجمعة استهداف قاعدة بحرية في حيفا ومطار رامات وتجمعات للجيش الإسرائيلي وعدد من المستوطنات بالصواريخ.



هذا وقال "حزب الله" في بياناته: "دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه:



استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية. ‏

استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة نوعية.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من ليل الخميس - الجمعة، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في جل الحَمّار جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخٍ موجّه، عند الساعة 1:20 من ليل الخميس - الجمعة، جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة حاولت التقدم باتجاه مرتفع ساري في الشمال الغربي لبلدة كفركلا، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المرافقة.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الجمعة، مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية".