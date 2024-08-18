انت الأن تتابع خبر القيادة الفلسطينية توضح حول زيارة عباس لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الفلسطنيّة الأحد، إنّ القيادة الفلسطينية شرعت بتحركاتها واتصالاتها على مستوى العالم للتحضير لتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة.

وبحسب فقد جرى التواصل مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والإفريقي، وغيرها من الدول والقوى المهمة في العالم، من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة، وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن، وتم إبلاغ إسرائيل بذلك.

وكان الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس، أعلن في كلمةٍ له أمام البرلمان التركي أنّه سيتوجه مع وفد من القيادة الفلسطينية إلى غزة.