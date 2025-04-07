وزير الخارجية الإيراني: «لا معنى» للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة

طهران ـ ا.ف.ب: اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة «لا معنى لها»، وذلك بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفضيله لهذه الصيغة في أي مباحثات محتملة مع الجمهورية الإسلامية.

وكان الرئيس الأميركي أكد الخميس أنه يفضّل إجراء «مفاوضات مباشرة» مع طهران من أجل التوصّل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي. وقال «أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة. فالوتيرة تكون أسرع ويمكنكم فهم المعسكر الآخر بشكل أفضل مما هي الحال وقت الاستعانة بوسطاء».

وقال عراقجي إن «المفاوضات المباشرة مع طرف یهدد علی الدوام باستخدام القوة خلافا لمیثاق الأمم المتحدة ویعبر عن مواقف متناقضة، لا معنی لها».

أضاف في بيان صادر عن وزارته «لا زلنا متمسّكین بالدبلوماسیة ومستعدین لنجرب مسار المفاوضات غیر المباشرة».