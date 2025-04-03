لافروف: روسيا مستعدة للتعاون والمساعدة في تشكيل قوات موحدة لدول الساحل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 05:29 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا مستعدة للتعاون في تشكيل قوات موحدة لتحالف دول الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر).

جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير لافروف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في موسكو عقب توقيع البيان الختامي للاتفاق بين روسيا ودول الساحل، حيث تابع الوزير: "لقد وافقنا على البيان الختامي الذي سينشر قريبا، ويتطرق إلى قضايا الدفاع والأمن في سياق توفير السيادة والاستقلال لدول الساحل الثلاث"، وأعرب لافروف عن استعداد روسيا للتعاون والمساعدة في تشكيل القوات الموحدة لتحالف دول الساحل الثلاث، بتوفير الخدمات الاستشارية".

وقال لافروف: "لدينا خبرة مع جيراننا في بيلاروس بالدرجة الأولى ومع منظمة معاهدة التعاون، ومستعدون لنقل هذه الخبرات عبر تنظيم ندوات ودورات خاصة من قبل الخبراء والمدربين لدينا، وكذلك بتقديم منتجات الدفاع، ومختصونا مستعدون لبناء هيكل هذه القوات وتقديم الموارد لها من خلال القنوات الثنائية والآن من خلال هذه الصيغة الثلاثية".

وأضاف لافروف أن الاتفاق تضمن التأكيد على تطابق المواقف في غالبية القضايا الدولية الرئيسية، والتأكيد على الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وتابع: "تعتزم دول الساحل دعم المبادرات المقدمة من روسيا إلى الأمم المتحدة، ونحن نرد بالمثل فيما يخص القرارات العادلة التي تخص مالي وبوركينا فاسو والنيجر فيما يخص السيادة والاستقلال، وعدم السماح بتمرير أي مبادرات ضد مصالح هذه الدول".

كذلك أعلن لافروف عن تضامن روسيا في المنظمات المختلفة مع مرشحي هذه الدول.

وكان لافروف قد استقبل في وقت مبكر اليوم وزراء خارجية بوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوريه ووز، ومالي عبد الله ديوب، والنيجر باكاري ياو سانغاري، وبحث الوزراء تطور التعاون الأمني بين روسيا ودول منطقة الساحل، وغيرها من قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والثقافة والمجال الإنساني.

وذكر بيان لتحالف دول الساحل (الذي أسسته مالي والنيجر وبوركينا فاسو في سبتمبر 2023) إن هذا الاجتماع الذي يعقد بدعوة من وزير الخارجية الروسي يعد "خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين التحالف وروسيا"، ويظهر "سعي قادة تحالف دول الساحل وروسيا إلى توسيع شراكتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية التقنية".