العالم اليوم - السلطات السعودية تعلن اعتقال مصري "تحرش بفتاة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 03:24 مساءً - أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، ضبط مصري وإحالته للتحقيق بتهمة التحرش بفتاة.

وذكرت شرطة منطقة الباحة أنها ضبطت "بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص مقيما لتحرشه بفتاة". وأوضحت أن المتهم يدعى شريف السيد أحمد وهو مقيم بالسعودية يحمل الجنسية المصرية. كما لفتت إلى أن عملية ضبط المتهم تمت "لتحرشه بفتاة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

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