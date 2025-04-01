بوتين يجدد دعوة شي لزيارة روسيا في مايو المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 04:28 مساءً - التقى الرئيس فلاديمير بوتين وزير الخارجية الصيني وانغ يي في الكرملين اليوم، وجدد تأكيده انتظار روسيا زيارة الزعيم الصيني شي جي بينغ لحضور احتفالات عيد النصر بموسكو في الـ9 من مايو.

وأعلن بوتين أنه ينتظر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في التاسع من مايو المقبل في الذكرى الثمانين للنصر للاحتفال معا بالنصر على ألمانيا النازية والإمبريالية اليابانية.

وكشف بوتين عن إعداد برنامج حافل لاستقبال شي، وأعرب عن تقديره للعمل المشترك الناجح مع الصين على المنصات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس".

من جهته، أشار الوزير الصيني إلى استمرار الاستعدادات لزيارة الرئيس شي إلى روسيا، وقال: "لقد لاحظتم بشكل صحيح أن المهمة الرئيسية لزيارتي الحالية هي التحضير لزيارة الرئيس شي جين بينغ، ومشاركته في الاحتفالات التي ستقام في مايو المقبل. قبيل الاجتماع معكم الآن، قمت أنا والوزير سيرغي لافروف بمزامنة الساعة للتحضير لهذه الزيارة. يمكننا القول إن الاستعدادات تسير على قدم وساق".

وكان آخر لقاء بين بوتين ووانغ يي في سبتمبر الماضي في بطرسبورغ، حيث بحثا آفاق العلاقات الثنائية والاستعدادات لقمة "بريكس" في قازان الروسية.