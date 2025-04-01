الصين: مباحثات ”شي وبوتين” لتعزيز التعاون وحل الأزمة الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:26 صباحاً - قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الروسي في مجالات عديدة، لافتًا إلى أن مباحثات الرئيسين شي جين بينج وفلاديمير بوتين في بداية العام عززت العلاقات المشتركة.

وأضاف وانج يي خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن "شي" و"بوتين" حددا الأهداف الجديدة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوزير الصيني أهمية استراتيجية تعزيز العلاقات مع روسيا، مُطالبًا بالإسهام في السعي للسلام.

ويجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، محادثات مع نظيره الصيني وانج يي في العاصمة الروسية موسكو.

ووفق وكالة سبوتنيك، فمن المقرر أن يناقش الطرفان مواضيع العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتصالات على أعلى المستويات، فضلاً عن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة الدولية، بما في ذلك آفاق حل الأزمة في أوكرانيا.