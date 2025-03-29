ماسك يزور مقر المخابرات المركزية الاثنين المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 10:28 صباحاً - قال متحدث باسم المخابرات المركزية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس إدارة الكفاءة الحكومية في حكومة الرئيس دونالد ترامب، سيزور مقر المخابرات يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة الكفاءة مع جون راتكليف مدير الجهاز.

قامت المخابرات المركزية بتسريح مجموعة من الموظفين الجدد في الآونة الأخيرة وسط تخفيضات هائلة في القوى العاملة الاتحادية التي أقرتها إدارة ترامب، والتي يشرف عليها ماسك وإدارته، بحسب وكالة "رويترز".

وزار ماسك في الآونة الأخيرة وزارة الدفاع (البنتاجون) للاجتماع مع الوزير بيت هيجسيث.

ولدى شركات ماسك عدد من العقود مع وزارة الدفاع.