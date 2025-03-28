العالم اليوم - بالفيديو.. "بيكاتشو" يهرب من الشرطة التركية خلال الاحتجاجات

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. "بيكاتشو" يهرب من الشرطة التركية خلال الاحتجاجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 06:24 مساءً - وسط الاحتجاجات التي تشهدها تركيا، لفتت الأنظار لحظة هروب شخص يرتدي زيا للشخصية الكرتونية الشهيرة "بيكاتشو" من الشرطة في شوارع مدينة أنطاليا.

وقد انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للمتظاهر بزي "بيكاتشو" الأصفر وهي الشخصية الشهيرة من عالم "بوكيمون" وهو يركض إلى جانب المحتجين ضد اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

وكانت المظاهرات اندلعت الأسبوع الماضي بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

ويواجه إمام أوغلو، المسجون حاليا، اتهامات بالفساد وتهم متعلقة بالإرهاب، يراها كثيرون أنها ذات دوافع سياسية.