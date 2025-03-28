العالم اليوم - جريمة في بريطانيا.. قتل صديقه بالمطرقة وقطع الجثة بالمنشار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 06:24 مساءً - حكم، الجمعة، في بريطانيا بالسجن مدى الحياة على رجل يبلغ 42 عاما، بعد إدانته بقتل زميله وشريكه في السكن وتقطيع جثته بمنشار إلى 27 قطعة.

واستعان البولندي مارسين مايركيفيتش بمنشار للمعادن لتقطيع الموظف الحكومي المتقاعد ستيوارت إيفرت (67 عاما) إلى أشلاء في ليلة 27-28 مارس 2024، بعدما قتله بمطرقة.

واستقل مايركيفيتش الحافلة أكثر من مرة للتخلص من هذه الإشلاء.

وزعم في البداية لشرح سبب اختفاء إيفرت أن زميله في السكن، الذي وصفه بأنه صديقه، أراد الفرار إلى خارج بريطانيا.

وكانت هيئة محلفين في محكمة بمدينة مانشستر (شمال المملكة المتحدة) قررت الجمعة الفائت إدانة مايركيفيتش، الأب لولدين، بتهمة القتل.

وخطّط مايركيفيتش لجريمته بهدف سرقة أموال زميله في السكن واستخدامها لسداد الديون المتراكمة عليه، بحسب القاضي جون كافاناغ الذي لفظ الحكم عليه بالسجن مدى الحياة الجمعة، مع مدة محكومية إلزامية تبلغ 34 عاما.

وعُثر على ثلث أجزاء جثة إيفرت فحسب، ومن بينها جذعه الذي وجده أحد المارة في محمية طبيعية بعد بضعة أيام من جريمة القتل.