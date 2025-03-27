مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا على التجنيد بالجيش في إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 09:31 مساءً - كشف تقرير عبري عن نشوب مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من الحريديم خرجوا احتجاجا على التجنيد بالجيش.

وقالت الشرطة الإسرائيلية "احتجاجات المتدينين على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة"

وفي سياق آخر، أفاد إعلام إسرائيلي، بأن الجيش تنبه إلى تراجع معنويات جنود الاحتياط عقب قرار الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف القتال، مشيرا إلى أن عدد كبير من جنود الاحتياط لن يمتثلوا للخدمة إذا تلقوا أوامر استدعاء للعودة والقتال في غزة.

ذكر أن الجيش حذر من أزمة تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط على خلفية توسيع العمليات العسكرية في غزة.