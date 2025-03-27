العالم اليوم - مفاجأة في سوريا.. حاكمة المصرف المركزي تقدم استقالتها

انتم الان تتابعون خبر مفاجأة في سوريا.. حاكمة المصرف المركزي تقدم استقالتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 06:24 مساءً - قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين، في تصريحات لوكالة "رويترز"، الخميس، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على توليها منصبها على نحو مؤقت.

ونهاية العام الفائت، عينت الإدارة السورية الجديدة صابرين كحاكمة للمصرف لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وكانت صابرين، وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ أكتوبر 2018.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.