العالم اليوم - سوريا.. القبض على خلايا تابعة لحزب الله في السيدة زينب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 06:24 مساءً - أطلقت مديرية أمن ريف دمشق حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن وزارة الداخلية السورية أن الخلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة.

ولفتت الوزارة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم،مشيرة إلى أن هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأجرت السلطات السورية خلال الفترة الماضية حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.