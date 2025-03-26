العالم اليوم - فيديو.. يمني لم يتزحزح من مكانه رغم هول الضربات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 مارس 2025 02:18 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يمنيا لم يبد أي حركة على الرغم من قوة الضربات الأميركية التي استهدفت محيط المكان الذي يجلس فيه.

ويظهر الرجل جالسا على كرسي فيما يبدو أنه محل بقالة بصعدة اليمنية محاولا تهدئة طفل صغير خائف كان بجواره. ويمكن خلال الفيديو سماع صوت انفجارات ضخمة ونيران متصاعدة من مكان قريب. وتشهد صعدة تحليقا مكثفا للمقاتلات الأميركية، حيث استهدفت بسلسلة غارات في أوقات مختلفة خلال الساعات الماضية. ومنذ 15 مارس، تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

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