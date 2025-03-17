العالم اليوم - دانييلا رحمة تكشف عن أسرارها الشخصية.. وحلمها الأكبر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 02:21 مساءً - في لقاء سريع وخفيف الظل مع دوت الخليج، كشفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة عن جوانب شخصية ومهنية غير متوقعة، وأجابت على أسئلة سريعة بشأن حياتها وأعمالها وتحدياتها.

بدأت المقابلة بسؤال بشأن الأطعمة التي تعشقها، فصرّحت دانييلا بأن الكبة هي الأكلة التي لا تستطيع الاستغناء عنها، بينما لا تستطيع مقاومة أي وجبة مالحة.

أما عن اللون الذي يعكس شخصيتها أكثر من غيره، فأجابت فورا: اللون الوردي.

فيما يتعلق بالموسيقى، كشفت أن الأغنية التي تستمع إليها باستمرار هي "ميا مور"، أما التطبيق الأكثر استخدامًا على هاتفها فهو إنستغرام.

الكتاب المؤثر والعادة التي تحاول التخلص منها

عندما سُئلت عن الكتاب الذي غيّر حياتها، ذكرت رواية "الخيميائي" للكاتب باولو كويلو، مشيرة إلى وجود قصة شخصية خلف اختيارها لهذا الكتاب. كما تحدثت عن عادتها التي تحاول التخلص منها، وهي التوتر والعصبية، مؤكدةً أنها تحاول التروي والعدّ للعشرة قبل التصرف.

مشروب صباحي غير متوقع

ومن بين الأمور التي لا تستطيع تغييرها في روتينها اليومي، ذكرت أنها تشرب المتة كل صباح، مشيرةً إلى أن زوجها عودها على هذا التقليد، مما أثار دهشة المذيعة التي لم تتوقع أن فتاة أسترالية لبنانية، الأصل مثلها ستكون مدمنة على مشروب شائع في بلاد الشام.

التمثيل.. شغف لا ينتهي

وصفت دانييلا التمثيل بأنه "كل شيء بالنسبة لها"، مؤكدةً أنها لا تستطيع التنفس من دونه. وعن أصعب الأدوار التي أدتها حتى الآن، أكدت أن شخصية "روح" كانت الأكثر تحديًا بالنسبة لها.

وأوضحت أنها لا تستطيع التوجه إلى موقع التصوير دون تحضير مسبق، حيث تقضي وقتًا طويلًا في قراءة النصوص، تدوين الملاحظات، والتعمق في شخصياتها.

أما عن لحظة الفخر الأكبر في مسيرتها المهنية، فقد أشارت إلى مشاركتها في أعمال لصالح منصة نتفليكس، مؤكدةً أنها كانت تجربة مليئة بالتحديات الجسدية والنفسية، لا سيما في دور "يوليا"، الذي تطلب منها مجهودًا مضاعفًا.

هل تلعب دورا شريرا؟

وعند سؤالها عن إمكانية تجسيد شخصية شريرة، أكدت دانييلا أنها لم تؤد هذا النوع من الأدوار من قبل، لكنها مستعدة لخوض التجربة.

كما أبدت رغبتها الكبيرة في تجربة الأعمال الكوميدية، لكنها ترى أن هذا النوع من الدراما "أصعب من التراجيديا"، لأنه يتطلب نصوصًا قوية ومواقف قادرة على إضحاك المشاهدين بصدق.

كيف تستمر في المنافسة؟

وسط زخم المنافسة بين نجمات الدراما العربية، كشفت دانييلا أن استراتيجيتها للحفاظ على مكانتها تكمن في العمل المستمر على تطوير نفسها وعدم التوقف عن التعلم والتجديد.

قرارات جريئة وتحديات شخصية

أما عن أكثر قرار مهني جريء اتخذته، فلم تشعر دانييلا بعد أنها أقدمت على خطوة تعتبرها جريئة بشكل كامل. لكنها تحدثت عن المرحلة الصعبة التي مرت بها قبل بدء تصوير "روح"، حيث اعتبرت أن التمثيل كان "مهربها الوحيد" للخروج من هذه الفترة القاسية.

وعندما سُئلت إن كان هناك دور جسّد لحظة شخصية صعبة في حياتها، قالت إنها في البداية كانت تستحضر مشاعرها الشخصية في المشاهد الصعبة، لكنها تخلّت عن هذه الطريقة لاحقًا واعتمدت منهجية أخرى في التمثيل.

تعليق لا يُنسى وفيلمها المفضل

من بين التعليقات التي أثّرت بها كثيرا، أشارت إلى الفيديوهات التي يصنعها معجبوها، والتي تلخص مسيرتها الفنية منذ بداياتها حتى اليوم، مؤكدةً أن رؤيتها لتطورها المهني تمنحها شعورا قويا بالفخر والتحفيز.

وعندما طُلب منها تسمية فيلم يمكنها مشاهدته مرارًا دون أن تشعر بالملل، اختارت كلًا من "The Notebook" و"Titanic"، مؤكدةً أنها شخصية رومانسية بطبعها.

حلم الأمومة والرغبة في التعلّم

أخيرًا، عند سؤالها عن الحلم الذي لم تحققه بعد، أجابت بحماس: "كتير... لكن أكتر حلم بدي حققه هو أن أصبح أمًا". كما كشفت عن رغبتها في تعلم الرقص بشكل احترافي، مؤكدةً أنها ستواصل التدريب ولن تتوقف هذه المرة.

المواجهة أم التهرب؟

عندما سُئلت إن كانت تفضل الكذب للتهرب من المواقف المحرجة أم المواجهة، أكدت بحزم: "أنا بواجه، وما بعرف كذب"، مضيفةً أن هذا يجعل بعض الناس يفهمون شخصيتها بشكل خاطئ.

وفي نهاية المقابلة، لخصت دانييلا مسلسلها الجديد بكلمة واحدة: "الحياة".