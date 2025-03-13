العالم اليوم - ضبط "أجهزة تجسس" إسرائيلية في مواقع تسليم الرهائن بقطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر ضبط "أجهزة تجسس" إسرائيلية في مواقع تسليم الرهائن بقطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 13 مارس 2025 04:21 مساءً - أفادت منصة أمنية فلسطينية في غزة، الخميس، بضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في قطاع غزة، "في إطار محاولاته الحصول على معلومات عن الأسرى الإسرائيليين".

وأفادت المنصة، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام، بـ"ضبط أجهزة تجسس، مموهة بأشكال مختلفة، في مناطق متفرقة، كانت قد شهدت عمليات نشطة للمقاومة، خاصة خلال عمليات تسليم الدفعات السبعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار".

ونقلت المنصة عن مسؤول أمني قوله : "وفق التحليل الفني والعملياتي، قدر الفنيون، أن أجهزة التجسس المضبوطة، تم زرعها من خلال حوامات صغيرة، على غرار حوامة الكواد كابتر، حيث يستغل العدو أوقات الإفطار والسحور وساعات الليل المتأخرة، من أجل تشغيل وتوجيه هذه الحوامات".

ودعت المنصة "الفلسطينيين في قطاع غزة إلى اليقظة والحذر، واتباع الإجراءات الأمنية اللازمة مثل تمشيط أسطح المنازل والمباني والخيام بشكل دوري، وعدم الحديث في أمور عسكرية وأمنية داخل الأماكن غير الآمنة، والابتعاد عن أي أجسام مشبوهة، وعدم الحديث بجوارها، وإبلاغ الأمن عنها فورا".

كما أوردت المنصة أن "طائرة كواد كابتر حلقت فوق مئذنة مسجد القسام في مخيم النصيرات بالتزامن مع صلاة العشاء، بهدف جمع المعلومات".

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، بينما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية المحتملة.