العالم اليوم - نيشان وياسمين عز.. محاكمة مرتقبة بعد اتهامات "خادشة ومخلة"

انتم الان تتابعون خبر نيشان وياسمين عز.. محاكمة مرتقبة بعد اتهامات "خادشة ومخلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:23 مساءً - حددت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، جلسة 9 فبراير الجاري، لمحاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تتهم ياسمين نيشان بتعمد مضايقتها ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت نيشان إلى المحاكمة، بعد الانتهاء من التحقيقات وتأكيد وقوعه في تعد لفظي ضد عز.

الأزمة تعود إلى شهر سبتمبر الماضي خلال منتدى إعلامي عربي في دبي يسمى (الإعلام والتريند)، حيث غابت الإعلامية المصرية عن جلستها المقررة، فقام نيشان بممازحة الحضور، متوجها إليهم بجملة تفسر سبب غيابها قائلا: "حقارة كثير إنك تعطي موعد وما تيجي".

نيشان عاد وقال إن هيئة دبي للإعلام طلبت منه أن يدير الندوة وأنه حضر لأنه "إنسان محترف".

وتابع: "أعمل شغلي على أكمل وجه" قبل أن يتابع بغضب وسط مجموعة من الأشخاص "لكن الضيفة لم تحضر ولم تعتذر. عيب. هذه قلة التقدير لكل الناس الذين حضروا".

ياسمين عز من جانبها لم ترد على تصريحات نيشان وإنما رفعت دعوى قضائية ضده واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.