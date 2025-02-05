العالم اليوم - الشيكل الإسرائيلي مستقر بعد تصريحات ترامب بشأن غزة

انتم الان تتابعون خبر الشيكل الإسرائيلي مستقر بعد تصريحات ترامب بشأن غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 11:18 صباحاً - استقر سعر الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى حد كبير الأربعاء، وذلك بعد قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ترغب في السيطرة على قطاع غزة.

وبلغ سعر الشيكل 3.56 مقابل الدولار، بتغير بلغ 0.08 بالمئة عن السعر عند الإغلاق أمس الثلاثاء. وارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية قليلا، فيما انخفضت السندات اللبنانية والمصرية.

وبحسب وكالة رويترز، فقد نجح الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد كبير في الصمود في وجه الحرب، في حين سجلت عوائد سندات لبنان المتعثرة والمقومة بالدولار نحو 100 بالمئة العام الماضي مع توقع المستثمرين أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف جماعة حزب الله المسلحة.