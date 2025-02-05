العالم اليوم - جنين.. انتشال طفلين ظلا يومين تحت أنقاض منزل فجرته إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر جنين.. انتشال طفلين ظلا يومين تحت أنقاض منزل فجرته إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 فبراير 2025 12:24 صباحاً - تمكن عمال الإغاثة في الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، من إنقاذ طفلين من تحت أنقاض منزل فجرته القوات الإسرائيلية في جنين، بعدما ظلا محاصرين ليومين.

وذكرت إدارة الدفاع المدني إنه "تم إطلاق عملية بحث بعد سماع صرخات استغاثة من مبنى منهار".

وما زالت قوات الإنقاذ تبحث عن والدة الطفلين وطفل آخر.

والأحد فجر الجيش الإسرائيلي عدة منازل في جنين، بدعوى استخدام مسلحين لها.

وتكثف إسرائيل هجماتها على مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة، وأكد مسؤولان أحدهما فلسطيني والآخر أممي، الثلاثاء، أن الهجمات الإسرائيلية في مخيمين للاجئين أدت إلى نزوح نحو 5500 عائلة فلسطينية منذ ديسمبر الماضي، وسط تصاعد العنف.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوناثان فاولر، إن ما يقدر بنحو 2450 إلى 3 آلاف عائلة نزحت من مخيم طولكرم للاجئين.

وقدر رئيس اللجنة الشعبية في المخيم فيصل سلامة أن 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 15 ألف نسمة نزحوا.

وأشار سلامة وفاولر إلى إن الحصول على أرقام دقيقة أمر صعب بسبب الوضع الأمني داخل المخيم.

وقال سلامة لـ"فرانس برس"، إن النازحين من المخيم ينتشرون في ضواحي طولكرم وفي مدينة طولكرم نفسها.