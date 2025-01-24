العالم اليوم - اليونان تطرح اليوم مناقصة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 02:21 مساءً - قال ثيودور سكيلاكاكيس، وزير الطاقة اليوناني، إن أثينا ستطرح مناقصة اليوم الجمعة لمنح حقوق جديدة للتنقيب عن الغاز في المياه جنوب غرب البلاد بعد أن أبدت شركة شيفرون الأميركية لإنتاج النفط اهتمامها بالأمر.

وقدمت شركة شيفرون ما يفيد بأنها مهتمة بالأمر، بطلب غير ملزم، بالتنقيب عن الطاقة في منطقة بحرية عميقة جنوبي شبه جزيرة بيلوبونيز في البحر المتوسط، بحسب ما ذكرته رويترز.

وقال سكيلاكاكيس لمحطة إذاعية يونانية "ستبدأ عملية طرح المناقصة اليوم" مضيفا أن نتيجة ترسية المناقصة ستعلن بحلول نهاية العام.

وقالت الشركة اليونانية لإدارة الهيدروكربونات والطاقة في بيان، الأربعاء، إن شيفرون وأي مستثمرين آخرين مهتمين سيكون أمامهم ثلاثة أشهر بمجرد الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية لتقديم عروض ملزمة.

وتقع المنطقة المعنية على حدود منطقتين لهما ترخيص بالتنقيب قبالة ساحل جزيرة كريت حيث يقيم كونسورتيوم بقيادة إكسون موبيل بيانات جيولوجية.

وذكر سكيلاكاكيس أن من المتوقع أن تنتهي إكسون موبيل من أي أعمال حفر استكشافية هناك في وقت لاحق من العام الجاري.

وتسعى اليونان إلى الاستفادة من الموارد المحلية بشكل أكبر في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للتحول بعيدا عن الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا.

وتعزز اليونان قدراتها الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتوليد الكهرباء.

وأثارت اكتشافات الغاز الكبرى قبالة سواحل مصر، التي تقع جنوبي جزيرة كريت، الآمال في احتمال أن تكون هناك أيضا احتياطيات كبيرة من الغاز في المياه اليونانية.