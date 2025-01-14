الناتو: يجب على الحلفاء تكثيف الدعم لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:30 مساءً - دعت نائبة للأمين العام لحلف الناتو نائب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو رادميلا شيكيرينسكا إلى تكثيف دعم أعضاء الحلف لأوكرانيا.

وأشادت رادميلا شيكيرينسكا في زيارة إلى السويد بجهود البلاد لزيادة إنفاقها الدفاعي، وقيادة صناعة الدفاع والدعم القوي لأوكرانيا في خضم المشهد الأمني المتغير في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية .

وقالت: "نحن نعرف ما يجب أن يفعله الناتو الآن، ونعرف أيضًا ما يجب أن يفعله الناتو في السنوات المقبلة الوضع الأمني من حولنا وعالميا قاتم... العالم أكثر تقلبا وخطورة .

وتابعت أن الحلفاء بحاجة إلى وضع أقدامهم على الأرض، وزيادة الإنتاج الدفاعي، وزيادة الإنفاق الدفاعي وتسريعه حتى نتمكن من الاستمرار في ضمان سلامة شعبنا.

وتطرقت إلى الحملة المستمرة للأعمال العدائية ضد حلفاء الناتو، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والتخريب والمعلومات المضللة.

وقالت إن "الناتو يتخذ إجراءات سريعة، لتعزيز أمن الكابلات وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر وأيضًا لرصد التهديدات المحتملة".

وأشارت إلى أن اليوم الثلاثاء يشهد اجتماع العديد من قادة حلفاء "الناتو" في هلسنكي ويقررون خطوات أخرى، بما في ذلك الوجود العسكري المعزز لحلف الناتو في دول البلطيق.