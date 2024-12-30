نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تأكيد دول المجلس على موقفها الثابت بأن الجولان أرض سورية، موضحا أن الزيارة التي قام بها إلى دمشق تهدف لنقل رسالة دعم لسوريا سياسيا واقتصاديا.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي: "زيارتنا لدمشق تهدف إلى نقل رسالة بدعمنا لسوريا سياسيا واقتصاديا وتنمويا، كما يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها".

وأضاف: "دول المجلس تجدد موقفها من أن الجولان أرض سورية وتدين توسع الاستيطان".

وأشار إلى أن دول المجلس جادة في دعم سوريا وشعبها، وتسعى إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

ووصل وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، رفقة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إلى العاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

وأكدت الخارجية الكويتية أن زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا تأتي تعبيرا عن تماسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها