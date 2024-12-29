العالم اليوم - تحطم طائرة خفيفة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية‏‎

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - تحطمت طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث، مشيرا إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه. وتقدمت الهيئة العامة للطيران المدني بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما.

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