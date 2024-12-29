العالم اليوم - مانشستر سيتي يستعيد توازنه بالفوز على ليستر سيتي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربعة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه ليستر سيتي، الأحد، في المرحلة الـ19 للمسابقة، على ملعب (كينغ باور).

وافتتح البرازيلي سافينيو التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 21، قبل أن يصنع الهدف الثاني، الذي أحرزه زميله النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 74.

ورفع هالاند رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 14 هدفا في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، بفارق هدفين خلف المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول (المتصدر).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 31 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأن هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في مبارياته الـ14 الأخيرة بجميع البطولات.

في المقابل، توقف رصيد ليستر سيتي، الذي تلقى خسارته الـ11 في المسابقة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و5 تعادلات، عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا.