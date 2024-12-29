العدوان الإسرائيلي يخلف عشرات الشهداء والجرحى .. ومستشفى كمال عدوان خارج الخدمة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصل العدوان الإسرائيلي قصف مختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفًا أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، فيما خرج مستشفى كمال عدوان من الخدمة واختطف الاحتلال مديرها وبعضًا من الطاقم الطبي.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٣٧ شهيدًا و٩٨ مُصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٥٤٣٦ شهيدًا و١٠٨٠٣٨ مُصابًا من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م. واقتحم جيش الاحتلال مشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة وأحرق العديد من أقسامه واصيب عدد من الموجودين فيه بحروق. واقتاد جيش الاحتلال الطواقم الطبية والجرحى إلى مراكز تحقيق وأخلى المشفى نحو المشفى الإندونيسي وأيضًا إلى غرب مدينة غزَّة. واعتقل الاحتلال أحمد الكحلوت مدير الدفاع المدني شمال قطاع غزَّة.

وأدانت وزارة الصحة بغزَّة ومؤسسات دولية اقتحام المشفى مطالِبةً بتوفير الحماية لما تبقى من مؤسسات صحية. واستشهد صباح أمس فلسطينيان وأصيب آخر بقصف الاحتلال مجموعة بشارع سراري في جباليا البلد شمال قطاع غزَّة وفي بيت حانون ارتقى ستة شهداء واصيب العشرات في سلسلة غارات ترافقت مع إجبار مَن تبقى من سكان البلدة على النزوح. وفي غزَّة استشهدت فلسطينية إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية في ساحة الجندي المجهول. وارتقى شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي قرب مفرق عسقولة جنوب مدينة غزَّة. وارتقى تسعة وأصيبت أعداد اخرى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة المناعمة في مُخيَّم المغازي وسط قطاع غزَّة. وقصفت المدفعية بلوك ١٢ في مُخيَّم البريج والأجزاء الشمالية لمُخيَّم النصيرات. واصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزَّة. وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها لشرق مدينة خان يونس.