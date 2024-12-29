بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان عن الحادث المأساوي لتحطم الطائرة

موسكو ـ وكالات: اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأذربيجاني عن"الحادث المأساوي" بشأن تحطم الطائرة.
وكانت الطائرة الأذربيجانية في طريقها يوم الأربعاء من العاصمة باكو إلى جروزني، العاصمة الإقليمية لجمهورية الشيشان الروسية، عندما توجهت إلى كازاخستان وتحطمت خلال محاولة للهبوط بشكل اضطراري. ولقي 38 شخصا مصرعهم ونجا 29 آخرون من الحادث.
وقال الكرملين الروسي إن بوتين أبلغ نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، أن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا عندما حاولت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الهبوط في جروزني قبل أن تتحطم".
وأضاف أن بوتين أبلغ علييف في مكالمة هاتفية أنه "خلال ذلك الوقت، تعرضت غروزني و(بلدة) موزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات مسيّرة قتالية أوكرانية وأن الدفاع الجوي الروسي كان يصد هذه الهجمات".
لكن بوتين لم يوضح ما إذا كان الدفاع الجوي الروسي قد أصاب الطائرة بشكل مباشر.
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