مخاوف من انهيار وقف النار فـي لبنان

بيروت ـ وكالات: أفادت شبكة الأخبار اللبنانية أنه «مع دخول وقف إطلاق النار شهره الثاني، تتزايد المخاوف من وصوله إلى نقطة الانهيار - في ظل ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان». وذكرت الشبكة أن حزب الله لا يزال ملتزمًا بالاتفاق، لكنه بدأ بتوجيه رسائل مفادها أنه «لن يتأخر في تنفيذ ما نصَّ عليه فيما يتعلق بحق لبنان في الدفاع عن نفسه». وبحسب الصحيفة إذا لم تنجح القوى الأمنية الرسمية في لبنان في إقناع إسرائيل بـ«وقف هجماتها» فإن قوات حزب الله ستتدخل.
وقال ممثل حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، أمس، إنه «بعد وقف إطلاق النار، يحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال الفرصة وتنفيذ جزء من مخططاته في القرى الحدودية من خلال التدمير والهجوم، والمسؤولية تقع على عاتقه، مضيفًا أن الدولة اللبنانية ولجنة المراقبة (التي أنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار) واليونيفيل» والجيش اللبناني والدول التي شاركت في الاتفاق، نحن نراقبه يوميًّا مع السُّلطات، نحن شَعب الجنوب والمقاومة والداعية ومنطقة البقع وبيئة حزب الله لم نحتَج قط إلى دليل على أن المقاومة ضرورية من الناحية الوطنية.
وزعم الجيش الإسرائيلي، أن «قوات اللواء تعمل في منطقة الناقورة، القرية الواقعة في أقصى غرب جنوب لبنان، حيث تم العثور على العشرات من البنى الأساسية التي استخدمها حزب الله لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل».
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