العالم اليوم - الطائرة الكورية المنكوبة.. مصدر رسمي يكشف تفاصيلا جديدة

انتم الان تتابعون خبر الطائرة الكورية المنكوبة.. مصدر رسمي يكشف تفاصيلا جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - قالت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، الأحد، إن برج مراقبة في مطار موان الدولي حذر الطائرة التابعة لشركة "جيجو آير" من احتمال الاصطدام بالطيور قبيل الهبوط مباشرة.

وقتل ما لا يقل عن 174 شخصا إثر اندلاع حريق في طائرة ركاب، الأحد، بعد انزلاقها عن المدرج في مطار بجنوب كوريا الجنوبية واصطدامها بجدار خرساني، في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في البلاد.

وتبين أن الطائرة المنكوبة أطلقت "ماي داي" وهو نداء استغاثة متعارف عليه دوليا بعد دقيقة واحدة من تحذير برج المراقبة. وبعد مرور 5 دقائق، اصطدمت بالجدار.

في هذا الصدد، قال مدير سياسات الطيران بالوزارة جو جونغ-وان إن برج المراقبة حذر الطائرة المنكوبة من اصطدام الطيور في الساعة 8:57 صباحا، وبعد دقيقة واحدة، أطلق قائد الطائرة نداء استغاثة.

وحاولت الطائرة الهبوط على المدرج 19، في الاتجاه المعاكس لاتجاه هبوطها المفترض على المدرج 01، في الساعة 9:00 صباحا. وبعد 3 دقائق، اصطدمت بجدار السياج أثناء هبوطها بدون الاستعانة بعجلات الهبوط في الساعة 9:03 صباحا.

وكشفت الوزارة أن برج المراقبة أعطى الإذن بالهبوط في الاتجاه المعاكس للمدرج، وقبل قائد الطائرة الإذن، ولكن الطائرة انزلقت على المدرج ثم اصطدمت بالسياج.

وذكرت أن لجنة التحقيق في الحادث جمعت سجلات الرحلة الخاصة بالطائرة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه من الصعب القول إن الحادث وقع لأن طول المدرج لم يكن كافيا، نظرا لأن المدرج البالغ طوله 2800 متر تحركت عليه العديد من الطائرات في السابق.

وأوضحت أن السبب وراء عدد الضحايا الكبير هو أن الطائرة هبطت دون الاستعانة بعجلات الهبوط، ثم اندلعت فيها النيران وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق وراء الحادث.