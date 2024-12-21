العالم اليوم - تقرير: حماس قد توافق على نفي سجناء إلى دولة ثالثة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس تشهد تقدمًا إيجابيًا، وسط مؤشرات على وجود إرادة جدية من الجانبين للمضي قدمًا نحو إبرام صفقة تبادل أسرى.

وأشار المسؤولون إلى أجواء من التفاؤل تسود المحادثات، مع تقديرات بأن حركة حماس قد توافق على نفي السجناء "الملطخة أيديهم بالدماء" إلى دولة ثالثة كجزء من الاتفاق.

والسبت، أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية، هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عقب اجتماع في القاهرة، أن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات "أقرب من أي وقت مضى" إذا لم تضع الدولة العبرية "شروطًا جديدة".