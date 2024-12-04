نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: عدد من الدول أثبت أنه شريك غير موثوق به في 2022 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عددا من الدول أثبت أنه شريك غير موثوق به في عام 2022.

كما أضاف أن هذه الدول قامت بتدمير العلاقات التجارية وسلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية مع روسيا، وعلاقات التعاون التي تطورت على مدى عقود.

وصرح بوتين خلال منتدى الاستثمار "روسيا تدعو!" قائلا: "كما تعلمون، فإنه في عام 2022، واجه رواد الأعمال والشركات والصناعات بأكملها تحديات خطيرة بسبب تصرفات بعض الدول، دعونا نقول بحذر، أو بشكل أكثر دقة، النخب الرائدة في هذه الدول، أثبتت أنها شركاء غير موثوقين. لقد دمروا العديد من العلاقات التجارية وحتى سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية وعلاقات التعاون التي تم تطويرها على مدى عقود مع روسيا".

كما قال بوتين، إن الغرب فشل في تحقيق هدفه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وعلى الجبهة الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام الماضي وسجل معدل البطالة أدنى مستوياته في البلاد.

وينظم المنتدى، المنعقد لمدة يومين في موسكو، بنك "في تي بي "وسيركز الحدث هذا العام على موضوع "مستقبل رأس المال ورأسمال المستقبل".

ويقام منتدى "روسيا تدعو!" بشكل سنوي منذ العام 2009 ويتناول القضايا الحاسمة التي تواجه قطاعات الاقتصاد والمال في العالم.

