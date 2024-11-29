نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة ويشن هجمات على مواقع في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على مواقع في جنوب لبنان، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

وقال المراسل، إن مسيّرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخين استهدفت منطقة وطى الخيام جنوب لبنان.

كما ذكر أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في بلدة مارون راس عند الحدود جنوب لبنان أطلقت النار باتجاه مدينة بنت جبيل، والقوات الإسرائيلية في موقع المالكية أطلقت النار باتجاه بلدة عيثرون جنوب لبنان.

وأشار إلى وجود تحليق لطائرات استطلاع ومسيرات إسرائيلية على علو منخفض فوق أجواء قرى قضاء الزهراني جنوب لبنان.