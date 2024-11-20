نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وول مارت قد ترفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية تحت إدارة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمحت شركة "وول مارت"، أكبر تجار التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتمالية رفع الأسعار إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية التي يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لفرضها.

وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن ترامب تعهد بفرض رسوم جمركية شاملة في إدارته المقبلة، ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المنتجات.

مع استعداد الشركات لزيادة تكلفة استيراد السلع، يتوقع المتسوقون أن تَظهر تلك الزيادة في الأسعار في متاجرهم المفضلة.

وتشير دراسة أجراها الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة إلى أن المستهلكين قد يفقدون ما بين 46 مليار دولار و78 مليار دولار من قدرتهم الشرائية سنويًا في حال تنفيذ هذه التعريفات الجمركية.

قال "نيل سوندرز"، المدير الإداري لشركة "جلوبال داتا"، إن تجار التجزئة سيكون أمامهم خيار وحيد إذا دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، وهو رفع الأسعار.

وأضاف سوندرز أن هذه الزيادة في التكاليف ستكون "خطوة الملاذ الأخير" بالنسبة للعديد من الشركات.

وفي تعليق لها، أكدت "كارولين ليفات"، المتحدثة باسم ترامب، أن فرض الرسوم الجمركية على الصين في ولايته الأولى ساهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار دون أن يؤدي إلى تضخم كبير.

وأكدت أن ترامب سيعمل على خلق مزيد من الفرص الاقتصادية وتقليل الضرائب.

التأثير على الشركات الكبرى

وأشارت المتحدثة باسم "وول مارت"، مولي بلاكمان، إلى أن الشركة تشعر بالقلق بشأن الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على العملاء.

في السياق نفسه، قال "جون ديفيد ريني"، المدير المالي لـ "وول مارت"، إن الشركة لا ترغب في رفع الأسعار، لكن من المحتمل أن يحدث ذلك في حال فرض التعريفات الجمركية.

وفي شركات أخرى، مثل "Lowe's"، أكد "براندون سينك" المدير المالي للشركة أن نحو 40% من تكلفة السلع المباعة تأتي من خارج الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات.

ومن جانبها، أعلنت شركة "أوتوزون" أن فرض التعريفات الجمركية سيدفعها لنقل هذه الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين.

استراتيجيات التكيف مع الرسوم الجمركية

بينما تتوقع بعض الشركات زيادات في الأسعار، تسعى شركات أخرى مثل "ستيف مادن" لتغيير أماكن استيراد السلع لتفادي تأثير التعريفات الجمركية على منتجاتها.

وقال "إدوارد روزنفيلد"، الرئيس التنفيذي لشركة "ستيف مادن"، إنه تم البدء في تنفيذ خطة لنقل البضائع من الصين بشكل أسرع لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على تكلفة الإنتاج.