العالم اليوم - مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر مقتل ضابط إسرائيلي في اشتباكات جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

وأكد الجيش أن العسكري القتيل "قائد فصيلة في الكتيبة 51 من لواء غولاني".

وأضاف أن ضابطا آخر في الكتيبة أصيب بجروح خطيرة في نفس الحادث، الذي وقع في وقت سابق من الخميس.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي موقع مقتل وإصابة العسكريين.

وكان مراسل "دوت الخليج" أكد في وقت سابق من الخميس، أن المنطقة الحدودية تشهد احتداما في العمليات القتالية بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي.