العالم اليوم - الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:27 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 أكتوبر. وزات العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار، بحسب بيانات رويترز.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها غدا الأربعاء، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس، تليها مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الجمعة.

ومن المقرر أيضا أن يتحدث عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتستقر عند 30.70 دولار للأونصة. وهبط البلاتين بنحو 0.2 بالمئة إلى 962.80 دولار فيما استقر البلاديوم عند 980.34 دولار.