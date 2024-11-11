نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة العراق في مصر تحتفل بيوم بغداد السنوي تحت شعار “يوم بغداد- قصص نجاح ترويها المنجزات” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت سفارة جُمْهُوريَّة العراق لدى جمهورية مصر العربية، يوم الإثنين الموافق 2024/11/11، حفلًا خاصًا بيوم بغداد السنوي تحت شعار “يوم بغداد- قصص نجاح ترويها المنجزات” في مبنى السفارة، بحضور السيدات والسادة اعضاء السفارة، والملحق التجاري والملحق الثقافي في القاهرة، وذلك برعاية السفير د. قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية.

وقدم القائم بالأعمال المؤقت د. مهند محسن علوان كلمةً، أكد فيها على مكانة بغداد بكونها تاج الحضارة العربية والإسلامية، ومدينة الشعراء والفلاسفة وملتقى الحضارات التي ما زالت مزدهرة في ارض الرافدين.

وشدد القائم بالاعمال على توجه حكومتنا الموقرة برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ونهج الحكومة الثابت بالتركيز على تعزيز دور العراق،ممثلًا بمحافظاته كافة، ودور العاصمة بغداد ومركزيتها في استضافة الأحداث والمناسبات المهمة والمتنوعة، وهذا التوجه الذي يتظافر مع الجهد المشترك في وزارة الخارجية بقيادة السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية د. فؤاد حسين ووزير الثقافة د. أحمد فكاك البدراني لترشيح بغداد عاصمة للسياحة العربية في عام 2025، والذي تعمل عليه بعثة العراق في العراق بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لتحقيق هذا الهدف.