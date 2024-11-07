نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - من هي سوزي وايلز.. "الطفلة الجليدية" المفضلة لدى ترامب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع إعلان دونالد ترامب عن فوزه في الانتخابات الأميركية، أشار بامتنان إلى مستشارته العليا، سوزي وايلز، التي اعتبرها إحدى الدعائم الأساسية في حملته. وقد أثار ظهورها السريع على المسرح تساؤلات حول هذه الشخصية التي قد تلعب دورًا مهمًا في البيت الأبيض.

وايلز، التي عملت ناشطة سياسية في فلوريدا لفترة طويلة، ساعدت ترامب في تحقيق فوز بولاية فلوريدا عام 2016، وأشارت في مقابلة مع "بوليتيكو" إلى استيائها من أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، معتبرةً أنها لا تعبر عن قيمها.

وصفت "بوليتيكو" وايلز في وقت سابق من العام بأنها "أهم مستشارة" لترامب، وقد خاطبها ترامب بلقب "الطفلة الجليدية"، مؤكدًا أنها تفضل العمل بعيدًا عن الأضواء.

وايلز تشغل حاليًا منصب الرئيس المشارك لحملة ترامب مع كريس لاسيفيتا، وسط تكهنات بأنها قد تكون المرشحة لمنصب رئيس موظفي البيت الأبيض.