نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: إسرائيل قلصت المساعدات إلى غزة لـ30 شاحنة يوميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قلصت عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخول قطاع غزة إلى 30 شاحنة فقط يوميًا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح لازاريني، أن هذه الكمية من المساعدات لا يمكن أن تلبي احتياجات أكثر من مليوني شخص في غزة، معظمهم يعانون من الجوع والمرض وظروف يائسة، لافتا أن هذه المساعدات تمثل 6% فقط من الإمدادات الإنسانية التي كانت تدخل غزة قبل الحرب.