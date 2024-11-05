نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: نجحنا في تزويد مستشفى كمال عدوان بالإمدادات الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأراضى الفلسطينية أن فرق المنظمة تمكنت من الوصول إلى مستشفى كمال عدوان فى قطاع غزة ونجحت رغم الظروف بالغة الصعوبة في إيصال الإمدادات الطبية والجراحية إليه فضلا عن تزويده بـ 150 وحدة دم و20 ألف لتر من الوقود والغذاء والماء ونقل 25 مريضا و37 مرافقا إلى مستشفى الشفاء.

وقال مسؤول المنظمة، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عبر تقنية الفيديو من غزة مع الصحفيين في جنيف إنه لم يتبق حاليا سوى 3 أطباء في المستشفى الذي تم الوصول إليه أول أمس (الأحد) من بينهم طبيبان للأطفال وطبيب عام إضافة إلى 30 ممرضة و120 مريضا داخليا.

وبالنسبة لمستشفى العودة نوه بـ أن بعثة المنظمة تمكنت من الوصول إليه في اليوم نفسه أيضا ونقلت 5 مرضى و5 من مقدمي رعاية إلى مستشفى الشفاء وأكد أنه لم يكن من الممكن إجراء أية عمليات جراحية به بسبب نقص الكهرباء وحذر من أن ذلك يهدد المستشفى بالتوقف التام عن العمل.