العالم اليوم - أرباح "أورانج" الفصلية ترتفع بدعم من أداء قوي في إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أكتوبر 2024 08:25 صباحاً - أعلنت شركة الاتصالات الفرنسية أورانج الخميس زيادة ربحها في الربع الثالث بما يزيد قليلا على توقعات السوق بدعم من أداء قوي في إفريقيا والشرق الأوسط.

وارتفعت إيرادات المجموعة 1.6 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من 2023. وجاء ذلك بشكل رئيسي مدعوما بالأداء في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط حيث سجلت أعمال أورانج نموا 10.5 بالمئة. وأعلنت أورانج عن أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد الإيجارات، باستثناء إسبانيا، بلغت 3.35 مليار يورو (3.61 مليار دولار). وزاد هذا قليلا على توقعات المحللين جمعتها الشركة بتسجيل أرباح بقيمة 3.34 مليار يورو. وأبقت الشركة على توقعاتها للعام 2024 بأكمله.

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