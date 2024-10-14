العالم اليوم - بريطانيا تفرض عقوبات على عسكريين إيرانيين كبار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - قالت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، إن بريطانيا فرضت عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل في أول أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تستهدف قيادات كبيرة في الجيش والقوات الجوية وكيانات مرتبطة بتطوير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز في إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: "على الرغ ممن التحذيرات المتكررة، تدفع الأفعال الخطيرة التي ترتكبها إيران ووكلاؤها باتجاه المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف: "في أعقاب هجومها بصواريخ باليستية على إسرائيل، فإننا نحمّل إيران المسؤولية ونكشف عن أولئك الذين سهّلوا هذه الأفعال".

ومن بين من شملتهم العقوبات القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي ومنظمة الفضاء الإيرانية.

واستنكرت دول مجموعة السبع، التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة، هجوم إيران وحثت على خفض التصعيد في الشرق الأوسط مع تأكيد دعمها لأمن إسرائيل