نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الولايات المتحدة تعلن تعديل وضع قواتها في الشرق الأوسط. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض فجر يوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب ما يقتضي الأمر.

وأضاف: "لقد أصدر توجيهات إلى البنتاغون لتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم النطاق الكامل للأهداف الأمريكية".

ولفت البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن اطلع على التطورات في الشرق الأوسط عقب الضربات التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت واستهدفت مقر حزب الله.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية ولم تشارك فيه.

من جهتها، أكدت الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن إسرائيل لم تبلغها مسبقا بعمليتها في بيروت ولم تكن ضالعة فيها.



وأفادت بأن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت عقب هجوم بيروت.

وأوضح البنتاغون أن ليس لديه معلومات محددة يدلى بها الآن بخصوص هجوم بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم المقر المركزي لحزب الله والذي زعم أنه يقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية في بيروت وكان أحد أهداف الهجوم هو الأمين العام نصر الله.

وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد التصعيد الأخير في لبنان والقصف الذي استهدف قيادات في حزب الله تزامنا مع الحرب المستمرة على غزة.