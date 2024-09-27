نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تأكيدات إيرانية: حسن نصر الله في مكان آمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلًا عن مصادر أمنية مطلعة، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في مكان آمن، وأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اغتياله لا يمت للحقيقة بصلة.

حسب موقع روسيا اليوم، هذه التصريحات جاءت لتفنيد الشائعات التي انتشرت عقب الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكدت المصادر أن الأخبار التي تروجها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مقتل نصر الله تهدف إلى إثارة البلبلة، مشددة على أن القيادي البارز في حزب الله بخير ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهدافه أو إصابته.

كانت أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الغارة التي شنتها قوات الاحتلال على الضاحية الجنوبية في بيروت كانت تستهدف الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله. هذا الهجوم جاء في إطار تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، ومحاولة الاحتلال ضرب القيادات البارزة في الحزب لشل حركته. تُعتبر الضاحية الجنوبية، التي تُعدّ مركزًا لنفوذ حزب الله، هدفًا رئيسيًا في هذا الصراع الدائم بين الطرفين.