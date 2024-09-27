عاحل- غضب عربي داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انسحاب جماعي للوفود العربية اعتراضًا على كلمة نتنياهو

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أحمد جودة - القاهرة - انسحبت وفود من دول عربية وأخرى دولية من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمجرد صعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإلقاء خطابه خلال الدورة الـ79 للجمعية الأممية.

انسحاب جماعي للوفود العربية اعتراضًا على كلمة نتنياهو

انسحاب وفود عربية ودولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقبل أن يبدأ نتنياهو في إلقاء كلمته، قام دبلوماسيون داخل الأمم المتحدة بترديد هتافات معادية احتجاجًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، مما أثار جوًا من الرفض داخل القاعة.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي توثق لحظات انسحاب الوفود، حيث أظهرت هذه المقاطع تعبير الوفود العربية والدولية عن رفضها التام لخطاب نتنياهو، المتهم بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.

اعتقال 20 شخص لتضامنهم مع قطاع غزة

في الوقت نفسه، قامت شرطة نيويورك باعتقال أكثر من عشرين شخصًا من المحتجين الذين تجمهروا أمام مقر إقامة نتنياهو في المدينة، وذلك قبيل خطابه في الأمم المتحدة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتقديم نتنياهو للمحاكمة الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة، معتبرين إياه مسؤولًا عن المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبها، تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.